28.09.2020 (14:46)

Отряд комплексной экспедиции Северного флота завершил выполнение задач в восточных районах Чукотского моря

Отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО), находящийся на ледоколе «Илья Муромец», завершил выполнение задач в восточных районах Чукотского моря.

За время работы в Арктике экспедиционный отряд исследовал места, связанные с Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) 1910-1915 годов. В Уэлене – самом восточном населенном пункте России и Евразии – был выполнен поиск и обследование геодезических и навигационных знаков, установленных ГЭСЛО и другими более поздними экспедициями.

Аналогичные исследования были произведены в районе населенного пункта Ванкарем. Здесь участники экспедиции также выполнили ряд наблюдений и исследований за самым крупным на побережье Чукотки лежбищем моржей.

На мысе Фомы острова Врангеля был исследован район высадки отрядов ГЭСЛО и работы первой советской экспедиции Георгия Ушакова 1926-1929 годов. Кроме того, научной группой РГО проведен ряд геолого-геофизических исследований.

В Чукотском море экспедиционному отряду Северного флота и РГО удалось обследовать пароход «Челюскин», раздавленный льдами и затонувший в 1934 году в Чукотском море. Исследователи с помощью многолучевого эхолота осуществили трехмерную акустическую съемку затонувшего объекта. Впервые удалось произвести видеосъемку парохода «Челюскин» с помощью необитаемого подводного аппарата «Марлин-350».

В настоящее время ледокол Северного флота «Илья Муромец» пополняет запасы в районе населенного пункта Певек и в ближайшее время продолжит исследовательскую деятельность в Восточно-Сибирском море, а затем в море Лаптевых.

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