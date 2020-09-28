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28.09.2020 (15:59)

Спецназ ЦВО при поддержке авиации уничтожил лагерь «боевиков» на учении под Самарой

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа при поддержке авиации уничтожили лагерь «боевиков» на учении в Самарской области.

По замыслу практических действий, расчеты беспилотников «Гранат-4» обнаружили склады с боеприпасами и замаскированный лагерь условного противника. Командование приняло решение отработать парой вертолетов Ми-8 по координатам объектов и уничтожить условного противника разведгруппами. После нанесения ударов с воздуха военнослужащие уничтожили разрозненного противника, используя гранатометы РПГ-7, автоматы АК-12, снайперские винтовки СВД. Затем спецназовцы провели зачистку территории и уничтожили склады с боеприпасами незаконного вооружённого формирования.

В учении, которое прошло на полигоне Новая Бинарадка, приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Учения , Спецназ
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