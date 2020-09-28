28.09.2020 (15:39)

В соединении ПВО ЦВО в Свердловской области проведено заключительное учение боевых расчетов ЗРС С-300 перед перевооружением на С-400

С военнослужащими соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), дислоцирующегося в Свердловской области, проведено заключительное учение боевых расчетов зенитных ракетных систем С-300 перед перевооружением на новые С-400.

В рамках учения для выполнения учебно-боевых задач зенитчики совершили марш, отработали нормативы по развертыванию комплексов, маскировке боевых позиций и заступили на учебно-боевое дежурство в новых позиционных районах по охране воздушного пространства в уральской зоне ответственности.

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-300 действовали совместно с радиолокационными комплексами (РЛК) «Небо-М», которые обнаружили, распознали, сопроводили более 50 целей и выдали целеуказание на поражение 20 воздушных объектов, не отвечающих на системы опознавания. Расчеты ЗРС С-300 выполнили захват и электронные пуски по воздушным целям, совершающим подлет к административным и военным объектам, дислоцирующимся в пределах уральской зоны ответственности противовоздушной обороны. В результате учения зенитчики поразили воздушные цели, которые осуществляли подлет с различных направлений и во всем диапазоне высот. В качестве учебных целей выступали истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты разведчики Су-24МР.

Тактическое учение боевых расчетов зенитных ракетных систем С-300 стало завершающим для зенитного ракетного полка, дислоцирующегося в Свердловской области. Как сообщалось ранее, личный состав полка завершил прием новых зенитных ракетных систем С-400 и готовится к проведению первых начальных боевых стрельб на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В учении сил противовоздушной обороны и радиотехнических войск было задействовано 11 самолетов Су-34, МиГ-31 и Су-24МР, более 50 единиц наземной военной и специальной техники, около 200 военнослужащих из числа боевых расчетов ЗРС С-300 и РЛК «Небо-М», а также из числа летного и инженерно-технического состава.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице