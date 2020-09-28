28.09.2020 (14:36)

Военнослужащие ЦВО отработали уничтожение маневренных целей на учении под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом более 500 военнослужащих мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа приняли участие в учении по уничтожению маневренных целей.

По замыслу учения, расчеты разведывательных беспилотников «Орлан-10» зафиксировали в лесном массиве механизированные колонны условного противника, направляющиеся к населенному пункту. Объекты неприятеля были обозначены реалистичными мишенями, имитирующими быстро движущиеся боевые машины и автомобили повышенной проходимости.

По тревоге в назначенный район была переброшена батальонно-тактическая группа на модернизированных танках Т-72Б3М, усиленная 152-мм гаубицами «Мста-Б» и 120-мм минометами «Сани».

Военнослужащие провели засады на маршрутах движения колонн, подбили головную и замыкающую машины, после чего уничтожили бронетехнику, обрушив с помощью танковой карусели на «противника» непрерывный огонь. При танковой карусели танки непрерывно двигаются по кругу: одна бронемашина стреляет, вторая готовится выйти на позицию для стрельбы, третья уходит в тыл для перезарядки, при этом машин может быть три, шесть, девять и более.

Действия танкистов поддержали рейдово-поисковые группы на бронетранспортерах БТР-82А, обеспечив блокирование групп «противника».

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