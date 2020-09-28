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28.09.2020 (13:55)

Расчеты ПВО армейского корпуса Балтийского флота прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области

Расчеты войск противовоздушной обороны и командного пункта ПВО армейского корпуса Балтийского флота готовятся к выполнению учебных стрельб и пусков ракет на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В рамках плановых учений военнослужащие отработают уничтожение самолётов условного противника из зенитно-ракетного комплекса «Стрел-10» и зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска».

В рамках тактических учений с боевой стрельбой, которые продлятся в Астраханской области несколько недель, свое мастерство повысит около 150 военнослужащих мотострелкового объединения Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , ПВО
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