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28.09.2020 (13:32)

Свыше 3,5 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО привлечены к двухстороннему учению в Нижегородской области

В Нижегородской области на полигоне Мулино стартовало двухстороннее тактико-специальное учение гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа. В учении задействованы военнослужащие Кантемировской танковой дивизии и отдельной танковой бригады.

Танковые подразделения в тесном взаимодействии с приданными им подразделениями различных родов войск отработают полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач в лесистой местности и населенных пунктах, как днем, так и ночью.

Непременным условием тактических розыгрышей станет применение командирами подразделений опыта современных вооруженных конфликтов, нестандартных решений в управлении штатными и приданными подразделениями, возможностей разведывательно-огневых и ударных контуров.

В учении примут участие современные танки Т-72Б3, Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», ракетные системы залпового огня РСЗО «Град», Ураган».

Всего в учениях будет задействовано свыше 3,5 тыс. военнослужащих и порядка 700 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО. Учение пройдет под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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