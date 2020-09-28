28.09.2020 (12:58)

Саперы ЗВО вывезли шесть боеприпасов времен войны с места строительства железнодорожной платформы в Санкт-Петербурге

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа по поступившему обращению местных жителей вывезли 6 боеприпасов времен Великой Отечественной войны с места строительства железнодорожной платформы «Пулковские высоты» в микрорайоне Шушары (Санкт-Петербург).

Саперами была произведена инженерная разведка местности, обезврежены и вывезены на специальном транспорте для дальнейшего уничтожения на полигоне три ручных гранаты и три мины калибром 50-мм. Все предметы были в состоянии сильной коррозии, однако сохранили свои боевые свойства.

Взрывоопасные предметы были обнаружены участниками поисковой экспедиции, проводящими раскопки на месте ранее находившейся здесь боевой позиции немецкой армии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице