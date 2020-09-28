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28.09.2020 (11:32)

В Сибири военные инженеры обезвредили мины и фугасы на маршруте движения бронетехники

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели инженерную разведку и обезвредили мины и фугасы на маршруте движения колонны бронетехники в Кузбассе.

По замыслу учения, специалисты инженерно-саперных подразделений, используя миноискатель ИМПС-2 и «Коршун», провели инженерную разведку на маршруте движения колонны военной техники - БМП и танков Т-72Б3, в ходе которой были обнаружены закладки противотанковых мин и фугасов дистанционного управления, установленных условным противником. 

Используя специальные костюмы ОВР-1 «Сокол», военнослужащие провели обследование мест установки взрывных устройств. Группой разминирования было принято решение уничтожить взрывные устройства на месте с помощью накладных зарядов противотанковых мин и фугасов.

Кроме того, в ходе учения саперы отработали задачи по установке «минных шлагбаумов» для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры.

Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска , Разминирование
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