28.09.2020 (11:32)
В Сибири военные инженеры обезвредили мины и фугасы на маршруте движения бронетехники
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели инженерную разведку и обезвредили мины и фугасы на маршруте движения колонны бронетехники в Кузбассе.
По замыслу учения, специалисты инженерно-саперных подразделений, используя миноискатель ИМПС-2 и «Коршун», провели инженерную разведку на маршруте движения колонны военной техники - БМП и танков Т-72Б3, в ходе которой были обнаружены закладки противотанковых мин и фугасов дистанционного управления, установленных условным противником.
Используя специальные костюмы ОВР-1 «Сокол», военнослужащие провели обследование мест установки взрывных устройств. Группой разминирования было принято решение уничтожить взрывные устройства на месте с помощью накладных зарядов противотанковых мин и фугасов.
Кроме того, в ходе учения саперы отработали задачи по установке «минных шлагбаумов» для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры.
Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.
41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.