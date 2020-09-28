28.09.2020 (11:28)

Морские пехотинцы Черноморского флота приступили к плановым учебно-боевым стрельбам на полигоне

Подразделения морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приступили к плановым учебно-боевым стрельбам из штатного оружия на полигоне Казачий.

Военнослужащие в составе взводов выполняют практические упражнения из штатных автоматов АК-74 и ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В.

В ходе выполнения учебно-боевых стрельб морские пехотинцы сдают нормативы по поражению различных типов мишеней на расстоянии от 100 метров до 1 км.

Огневые упражнения выполняются как по неподвижным, так и по движущимся мишеням, имитирующим живую силу условного противника.

Также военнослужащие проводят контрольные стрельбы из вооружения бронетранспортёров БТР-82АМ.

Стрельбы проходят в рамках интенсивной подготовки подразделений морской пехоты.

Всего в мероприятии задействовано более 200 военнослужащих и более 10 единиц военной техники.

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