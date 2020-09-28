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28.09.2020 (11:24)

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота сдаёт курсовую задачу Л-1

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) приступил к проведению комплекса тренировок и выполнения элементов первой курсовой задачи Л-1 в соответствии с планом боевой подготовки подводных сил флота.

Мероприятия проходят после завершения планового технического обслуживания и выхода из дока судоремонтного завода.

В ходе выполнения элементов курсовой задачи экипаж провёл тренировку по подготовке к выходу в море, погрузке боезапаса и организации охраны и обороны при стоянке у причальной стенки.

Также подводники отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при погружении и всплытии в обычном и аварийном вариантах, а также при применении ракетного вооружения.

Отработка курсовых задач является обязательной составной частью системы подготовки экипажей подводных лодок и входит в программу подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению, как самостоятельно, так и в составе однородных и разнородных корабельных группировок.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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