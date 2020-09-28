28.09.2020 (10:52)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии вернулись в ППД после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа вернулись в пункт постоянной дислокации (ППД) после участия в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020», совершив марши на бронетехнике с полигонов Зеленоморск, Турали, Аданак в Дагестане.

В ходе СКШУ «Кавказ-2020» морские пехотинцы выполнили задачи по противодесантной обороне участка морского побережья, действия по высадке десанта и техники способом «корабль-берег» с применением бронетранспортеров БТР-82А, отразили высадку отряда морского десанта условного противника с ведением контратаки и восстановлением участка обороны.

Военнослужащие также выполнили стрельбы из артиллерийских установок, артиллерийского вооружения бронетранспортеров БТР-82А и штатного стрелкового оружия. Кроме того, были развёрнуты командно-наблюдательные пункты, организовано сторожевое охранение, проведено инженерное оборудование обороняемых участков.

Основной целью СКШУ «Кавказ-2020» являлась проверка боевой готовности подразделений морской пехоты, совершенствование боевой слаженности при подготовке, ведении наступательных действий и организации позиционной обороны.

Всего в учении приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих морской пехоты, было задействовано около 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Учение «Кавказ-2020» проводилось под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова на территории Южного военного округа и в акватории Черного и Каспийского морей. Участие в них принимали около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, было привлечено до 12,9 тыс. военнослужащих.

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