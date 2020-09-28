28.09.2020 (10:48)

Соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии ЮВО совершает погрузку на железнодорожные эшелоны после СКШУ «Кавказ-2020»

Соединения и воинские части 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, в рамках завершившегося стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» совершили марш по полигону Ашулук на железнодорожную станцию для погрузки на эшелон и убытия в пункт постоянной дислокации (ППД).

Марши совершаются комбинированным способом. Часть техники перемещается своим ходом по дорогам общего пользования, а часть на железнодорожных составах.

Совершив марши протяженностью свыше 800 км мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения займутся в ППД обслуживанием вооружения и военной техники и подготовкой к новому учебному периоду.

На пути следования будут отрабатываться вопросы ведения противовоздушной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннего обеспечения марша.

В ходе учения были оценены действия командного состава соединений по планированию и проведению наступательных и оборонительных действий подчиненных подразделений в условиях пустынной местности, управлению силами и средствами с использованием современных автоматизированных систем и средств связи.

Командиры подразделений отработали вопросы взаимодействия на марше и в районе выполнения учебно-боевой задачи. Особое внимание было уделено отработке действий подразделений противовоздушной обороны (ПВО) по отражению ударов авиации условного противника и взаимодействию с комплексами беспилотных летательных аппаратов.

В учении на полигоне Ашулук были задействованы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2», «Тор-М2У», «Стрела-10» и ЗРПК «Тунгуска», зенитные установки ЗУ-23-2, артиллерийские установки «Мста-С», «Мста-Б», «Гвоздика», минометы «Сани» и «Поднос», танки Т-72Б3 и многоцелевые тягачи легкобронированные.

В общей сложности в учении приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 600 единиц военной и специальной техники.

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