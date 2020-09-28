28.09.2020 (10:23)

На учениях в горах Таджикистана российские вертолетчики учились уничтожать боевиков в лощинах и ущельях

Экипажи ударных вертолеты Ми-24 авиационной группы 201-й военной базы уничтожили условную группу незаконного вооруженного формирования (НВФ) на учениях в горах Таджикистана.

В ходе учений пилоты винтокрылых машин в составе боевых пар провели воздушную разведку огневых позиций условных террористов в лощинах и ущельях гор. Определив координаты расположения живой силы «противника» и углубленных под землей схронов, экипажи вертолетов нанесли удары с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения. Для поражения живой силы НВФ, находящегося в складках местности, летчики применили авиационные осколочные бомбы. Для скрытного подхода к целям полеты проходили на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Корректировку огня и поражение целей вели авиационные наводчики с оборудованных наблюдательных постов и использованием комплекса разведки управления связи КРУС «Стрелец».

В ходе однодневного учения, которое состоялось на горном полигоне Самбули, было израсходовано около 300 боеприпасов различных типов, поражено при этом свыше 50 наземных целей.

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