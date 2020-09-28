28.09.2020 (09:20)

Уральский танковый фестиваль впервые пройдет на полигоне ЦВО в Челябинской области

Масштабная патриотическая акция Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда» впервые пройдет на межвидовом полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Мероприятие пройдет 3 октября на 255-м межвидовом полигоне ЦВО в Челябинской области.

В патриотической акции примут участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, предприятия оборонно-промышленного комплекса, представители Фонда патриотического воспитания, Совета шефов воинских частей и военно-патриотических объединений Южного Урала. Посетителям акции будет продемонстрирована современная и историческая автобронетанковая техника, фигурное пилотирование боевых танков Т-72Б3, а также реконструкции отдельных эпизодов Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов 20 века.

В ходе статического и динамического показа будут задействовано более 30 современных боевых машин, стоящих на вооружении уральской танковой дивизии ЦВО, и более 20 исторических танков и автомобилей. Также для посетителей фестиваля будет организована концертная программа с участием творческих коллективов Челябинской области.

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