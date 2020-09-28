28.09.2020 (08:00)

Прыжки с парашютом и бой спецназа на "Тиграх" показали в Самаре в день открытия первой школы парашютного спорта ЦСКА

Спортсмены-парашютисты и военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа продемонстрировали свои навыки в День открытия первой парашютной школы при Самарском филиале Центрального спортивного клуба армии.

Для гостей торжественного мероприятия спортсмены показали мастер-класс по десантированию из вертолетов Ми-8МТ с высоты до 1,5 тыс. метров, выполнили в небе элементы купольной парашютной акробатики и приземлились с флагами Российской Федерации, Вооруженных Сил и ЦСКА. Продолжили зрелищную часть показательных выступлений спецназовцы, которые продемонстрировали навыки при выполнении специальной операции по разгрому лагеря условных боевиков и освобождении заложника из плена под прикрытием бронеавтомобилей «Тигр» и вертолетов армейской авиации.

Занятия в школе парашютного спорта начнутся с 1 октября текущего года. Заниматься смогут юноши и девушки от 14 до 16 лет, не имеющие ограничений по здоровью. Одновременно школа сможет обучить до 40 человек, которые в будущем продолжат службу в Вооруженных Силах и других силовых ведомствах.

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