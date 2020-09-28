28.09.2020 (07:00)

Артиллеристы совместно с танковыми подразделениями ВВО отработали «разведку боем» в ходе учения на полигоне в Хабаровском крае

В ходе учения с мотострелковым соединением Восточного военного округа (ВВО) на одном из полигонов в Хабаровском крае, был отработан новый способ вскрытия позиций артиллерии условного противника с использованием тактики «разведка боем». В качестве «маневренной артиллерии» использовались танковые группы, которые выполняли стрельбы с закрытых огневых позиций.

По замыслу учения, условный противник в ходе подготовки к ведению боевых действий выполнил тщательную инженерную маскировку своих артиллерийских позиций, что не позволяло оценить количество и степень его огневой мощи. С целью выявления места расположения «вражеских» огневых точек, артиллеристы соединения совместно с танковыми подразделениями применили новую обманную тактику.

Танковые экипажи провели стрельбу навесной траекторией по предположительным координатам укрытия условного противника и мгновенно покинули временные позиции. Условный противник, выполнив контрбатарейную стрельбу, раскрыл место положения своих орудий. Специалисты артиллерийской разведки с помощью современных наземных разведывательных комплексов и беспилотной авиации обнаружили «вражеские» позиции, по которым был немедленно нанесен огневой удар.

В реализации нового тактического приема были задействованы танки Т-72Б3, САУ «Гвоздика», БЛА «Тахион» и другие современные разведывательные комплексы. В учении принимают участие более одной тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники.

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