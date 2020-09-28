28.09.2020 (05:40)

Огнемётчики Восточного военного округа в Бурятии уничтожили укрепленные позиции условного противника, занявшего глубокую оборону

На полигоне «Онохой» Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, завершилось тактико-специальное учение с подразделениями войск РХБ защиты.

В ходе практической части учения личный состав огнемётного подразделения поразил мишени, расположенные на дистанциях от 400 до 800 метров с использованием реактивных пехотных огнемётов «Шмель».

Кроме того, специалисты войск РХБ защиты отработали задачи по смене огневых позиций. При подготовке к ведению боя огнемётчики выполнили нормативы по подготовке огневых позиций. Были оборудованы как закрытые, так и временные позиции.

Расчеты отработали различные тактические приемы по уничтожению легкобронированной техники условного противника, находящейся на различном удалении, в том числе создали «огневые мешки» для более эффективного поражения целей.

Всего в учении приняли участие более 300 военнослужащих и задействовано свыше 80 единиц специальной техники.

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