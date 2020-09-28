28.09.2020 (05:20)

В Забайкальском крае специалисты войск РХБ защиты ВВО замаскировали войска от дронов-разведчиков условного противника

В Забайкальском крае с военнослужащими подразделения войск РХБ защиты Восточного военного округа состоялось тактико-специальное учение по прикрытию войск при совершении марша в район обороны.

Подразделения аэрозольного противодействия, используя дымовые машины ТДА, установили дымовые завесы с целью маскировки перемещения личного состава и техники, а также противодействия высокоточному оружию и средствам разведки условного противника, в том числе особое внимание было уделено противодействию БЛА условного противника.

В свою очередь расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ также выполнили нормативы по аэрозольному противодействию.

Были отработаны задачи по проведению наземной разведки местности, с использованием разведывательных химических машин РХМ-4, контролю за РХБ обстановкой на маршруте следования.

В заданном районе специалисты войск РХБ защиты провели отбор проб грунта с целью осуществления дозиметрического и химического контроля.

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