28.09.2020 (05:00)

Артиллеристы ЦВО уничтожили условного противника на учениях из «Градов», «Ураганов» и «Акаций»

Военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в рамках тактического учения, проходящего на полигоне «Юргинский», нанесли мощный огневой удар из реактивного и ствольного вооружения по условному противнику.

По замыслу учения артиллеристам необходимо было сорвать наступление условного противника, уничтожив его живую силу, огневые средства и технику в исходных районах, а также на маршрутах выдвижения и рубежах развертывания. Для нанесения максимального поражения «врагу» военнослужащие соединения были объединены в артиллерийскую группировку под одним командованием. Артиллерийские расчеты совершили марш на штатной технике в район выполнения учебно-боевых задач, заняли огневые позиции и произвели стрельбу по целям. Огонь велся из самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка», 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», «Ураган». Контроль поражения целей фиксировал БпЛА «Орлан-10».

В учениях было задействовано более 1000 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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