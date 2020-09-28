28.09.2020 (04:20)

Молодые летчики МиГ-31 Тихоокеанского флота выполнили первые полеты в стратосфере

На Камчатке молодые летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России выполнили первые полеты в нижних слоях стратосферы.

Первый подъем на высоту около 20 тыс. метров молодые экипажи произвели под контролем опытных летчиков-инструкторов авиаполка. После чего летчики провели самостоятельные полеты.

Для преодоления больших перегрузок во время выполнения учебно-тренировочных полетов на предельных скоростях и высотах, летчики использовали специальные высотно-компенсирующие костюмы, предназначенные для выравнивания возникающей разницы в давлении.

В процессе подготовки к выполнению полетов на максимальной высоте особое внимание уделялось состоянию здоровья экипажей, а также способности переносить перегрузки. Специалисты медицинской службы авиаполка контролировали состояние здоровья летчиков перед вылетом и по его окончанию.

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