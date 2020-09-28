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28.09.2020 (04:00)

В Забайкальском крае истребители ВВО в ходе учебных полетов осуществили перехват условного нарушителя государственной границы

В Забайкальском крае, в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов, экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ авиационного полка Восточного военного округа перехватили воздушное судно условного противника, нарушившее воздушное пространство.

Летный и инженерно-технический состав отработали действия по сигналам боевой готовности. Получив сигнал, летчики в составе пар и одиночно отработали задачи поиска и обнаружения самолета-нарушителя условного противника, а также элементы ведения воздушного боя.

Во время полетов были выполнены фигуры сложного и высшего пилотажа, имитирующие наступательные и оборонительные маневры на различных высотах, а также уход из-под удара «противника».

Особое внимание было уделено тактическим элементам по принуждению к посадке «нарушителя».

В частности, отработаны задачи по ведению радиообмена с «нарушителем», подаче специальных сигналов, обозначающих требования к посадке, сопровождение самолета-нарушителя до заданного аэродрома.

В роли условного нарушителя выступил экипаж Су-30СМ этой же авиачасти.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Учения , Истребительная авиация
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