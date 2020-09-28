28.09.2020 (03:45)
Сборная Тихоокеанского флота победила на чемпионате России по парусным гонкам в классе яхт «Пластиковый ял»
Соревнования в рамках Чемпионата России по парусным гонкам в течение двух дней проходили во Владивостоке в акватории Амурского залива. В первенстве приняли участие десять сильнейших команд, представляющих различные регионы.
По результатам пяти гонок на пластиковых ялах, которые были проведены в рамках чемпионата, досрочную победу одержала сборная команда Тихоокеанского флота «ТОФ». Она трижды финишировала первой и дважды была на финише второй.
На втором месте команда из Мурманской области, на третьем – спортсмены их Республики Крым.
Количество участников чемпионата, их мастерский уровень, а также уровень судейской коллегии, позволяет участникам всероссийского первенства стать мастерами спорта.
На церемонии награждения первой четверке победителей вручат ценные призы: паруса, такелаж и комплекты современных спасательных жилетов.