28.09.2020 (03:45)

Сборная Тихоокеанского флота победила на чемпионате России по парусным гонкам в классе яхт «Пластиковый ял»

Соревнования в рамках Чемпионата России по парусным гонкам в течение двух дней проходили во Владивостоке в акватории Амурского залива. В первенстве приняли участие десять сильнейших команд, представляющих различные регионы.

По результатам пяти гонок на пластиковых ялах, которые были проведены в рамках чемпионата, досрочную победу одержала сборная команда Тихоокеанского флота «ТОФ». Она трижды финишировала первой и дважды была на финише второй.

На втором месте команда из Мурманской области, на третьем – спортсмены их Республики Крым.

Количество участников чемпионата, их мастерский уровень, а также уровень судейской коллегии, позволяет участникам всероссийского первенства стать мастерами спорта.

На церемонии награждения первой четверке победителей вручат ценные призы: паруса, такелаж и комплекты современных спасательных жилетов.

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