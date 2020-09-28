28.09.2020 (03:30)

Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Курильских островах нанесли массированный огневой удар по условному противнику

В рамках единого дня огня артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах нанесли массированный огневой удар по огневым позициям условного противника.

Военнослужащие отработали вопросы подготовки военной техники к бою и выполнили стрельбы из штатного артиллерийского вооружения по условному противнику на различных дальностях, как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

С помощью современных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» военнослужащие вскрыли координаты расположения боевой техники и живой силы условного противника на удалении до 10 километров и передали их на командный пункт.

Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» в ночных условиях с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные удары по целям, имитирующим боевую технику и личный состав условного противника. Одновременно расчеты реактивной артиллерии «Град» накрыли квадрат вероятного скопления неприятеля, после чего произвели смену позиций.

Расчеты минометов «Сани» отработали стрельбу на ближние дистанции от 2 до 5 километров по укрытиям условного противника с переносом огня по новым координатам.

В ходе занятия огневые расчеты получали координаты плановых и неплановых целей, предоставленных подразделениями артиллерийской разведки и полученных с помощью БПЛА.

Далее артиллерийским подразделениям предстоит участвовать в дивизионных тактических учениях, которые запланированы на конец текущего месяца.

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