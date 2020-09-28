28.09.2020 (03:15)

В ВВО подвели итоги участия военнослужащих округа в международных армейских играх

В рамках заседания Военного совета Восточного военного округа (ВВО), под руководством командующего Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко, состоялось подведение итогов участия военнослужащих округа в международных армейских играх.

Так, по результатам участия во всеармейских соревнованиях, командами округа завоевано пять первых мест, в том числе в конкурсах: «Снайперский рубеж», «Глубина», «Полевая кухня», «Верный друг» и «Соколиная охота».

Также, сборные команды военного округа заняли призовые места в конкурсах «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Авиадартс», «Мастера артиллерийского огня», «Уверенный прием» и «Безопасная среда». Всего четыре вторых и шесть третьих мест.

Помимо этого, в сборные команды Вооруженных Сил Российской Федерации в 2020 году привлечено 64 военнослужащих соединений и воинских частей округа, что на более чем 40% выше показателей прошлого года. Наибольшее количество военнослужащих ВВО было отобрано для участия в международных конкурсах «Танковый биатлон», «Глубина» и «Морской десант», что подтверждает высокий уровень мастерства и готовности личного состава.

В ходе проведения международного этапа конкурса «Безопасная среда», экипаж соединения РХБ защиты дислоцированного в Приморском крае, установил мировой рекорд при прохождении трассы. Итоговое время составило 22 мин. 49 сек. Кроме того, шестой год подряд экипажи округа в составе сборной России занимают первые места в «Эстафете» конкурса «Танковый биатлон» и четвертый год подряд в «Индивидуальной гонке».

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