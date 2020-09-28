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28.09.2020 (03:00)

Специалисты РЭБ ВВО обезвредили беспилотную авиацию условного противника в Забайкальском крае

С подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, проведено специальное учение по защите военных объектов от беспилотной авиации условного противника.

В ходе учения с помощью специальных комплексов были перехвачены и посажены на землю разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА), находившиеся на высоте около одного километра. Также отработаны вопросы противодействия БЛА квадрокоптерного типа.

Борьба с беспилотной авиацией основывается на анализе опыта современных вооруженных конфликтов и является актуальной при подготовке общевойсковых подразделений. Практика показывает, что наиболее эффективным методом противодействия БЛА является применение комплексов РЭБ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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