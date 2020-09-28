28.09.2020 (00:30)

За ходом СКШУ «Кавказ-2020» на территории Российской Федерации наблюдали инспекционные группы из Германии и Дании в рамках Венского документа

В период с 21 по 26 сентября 2020 г. за ходом стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на территории Российской Федерации наблюдали инспекционные группы из Германии и Дании в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

В ходе своей работы иностранные инспекторы получили брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах обозначенных для инспекций районов, содержащие информацию о структуре, задачах частей (подразделений) и проводимой ими военной деятельности.

Кроме того, иностранные инспекторы были проинформированы об участии российских военнослужащих в проводимом учении и задачах, решаемых ими совместно с военнослужащими вооруженных сил Армении. Белоруссии, Узбекистана, Мьянмы, Китая и Пакистана.

Также инспекторам была предоставлена возможность наблюдать за практической деятельностью войск на военных полигонах Южного военного округа: «Капустин Яр», «Прудбой» и «Ашулук» и совершить вертолетные облеты инспектируемых районов.

Во время проведения брифингов и в ходе инспектирования инспекторы имели возможность задавать вопросы, на которые в духе открытости российские сопровождающие предоставили подробные ответы.

По итогам инспекционных мероприятий руководители иностранных инспекционных групп подполковник Кройтнер Андреас Вальтер (Германия) и подполковник Хйорт Йенс Эрик (Дания) отметили, что, по мнению инспекторов, Российская Федерация в полном объеме выполнила свои обязательства в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, тем самым продемонстрировав приверженность к выполнению своих международных обязательств в области контроля над вооружениями.

Кроме того, в это же время (21-25 сентября 2020 г.) Совместная миссия Германии, Франции и Румынии на румынском самолете наблюдения Ан-30 выполнила наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.

Наблюдательный полет состоял из четырех участков, общая дальность которых составила более 5 000 км.

Таким образом, за ходом стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на территории Российской Федерации с земли наблюдали инспекционные группы в рамках Венского документа 2011 года, а с воздуха – технические средства наблюдения Открытого неба задокументировали процесс подготовки и отработки практических навыков участвующих в учениях войск.

Технические средства наблюдения – аэрофотоаппараты и румынский самолет наблюдения – прошли процедуру Международной сертификации с участием, в том числе, российских экспертов.

Российская группа сопровождения оказала полное содействие выполнению наблюдательного полета путем координации военной деятельности, что позволило провести наблюдение любой точки на всей территории России, включая районы, указанные как опасное воздушное пространство, что полностью соответствует букве Договора по открытому небу.

Совместная миссия выразила благодарность за профессионализм российской группе сопровождения в официальном документе – Отчете о наблюдательном полете.

Успешно проведенные инспекционные мероприятия, в очередной раз, продемонстрировали приверженность и последовательность Российской Федерации контролю над вооружениями и взятыми на себя обязательствам перед международным сообществом.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице