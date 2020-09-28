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28.09.2020 (00:15)

Наблюдательный полёт в рамках реализации международного Договора по открытому небу

По информации начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рожкова в рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация в период с 28 сентября по 2 октября 2020 г. с аэродрома Хельсинки-Вантаа планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии. Максимальная дальность полета составит 1 400 км.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а финские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Управление Минобороны России по контролю за выполнением договоров (Национальный центр по уменьшению ядерной опасности)
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