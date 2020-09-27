27.09.2020 (23:59)

Военные врачи из России и Франции провели видеоконференцию по борьбе с COVID-19

В Центре координации медицинского обеспечения министерства обороны Российской Федерации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в г.Санкт-Петербурге проведена видеоконференция с военными медиками из Французской Республики по вопросам обмена опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией Covid-19.

От российской стороны в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии по направлениям инфекционных болезней, эпидемиологии, анастезиологии реаниматологии, а также врачи терапевтического профиля.

Открывая видеоконференцию, заместитель начальника Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Богдан КОТИВ поприветствовал коллег из Французской Республики и высказал слова благодарности за участие в телемосте.

В ходе видеоконференции стороны обсудили наиболее актуальные вопросы профилактики и борьбы c новой коронавирусной инфекцией, а также поделились накопленным опытом лечения Covid-19.

Завершая работу, начальник отдела международного медицинского сотрудничества полковник медицинской службы Федерико Гонзалес поблагодарил представителей Российской Федерации за конференцию, посвященную вопросам профилактики и борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, отметил актуальность обсуждаемых вопросов, высокий уровень взаимодействия, выразил надежду на повторную встречу.

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