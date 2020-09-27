27.09.2020 (22:10)

Кубок главнокомандующего Сухопутными войсками завоевали Белгородские студенты

В Белгородском государственном технологическом университете имени В.Г. Шухова впервые прошла Спартакиада среди сборных команд военных учебных центров на кубок главнокомандующего Сухопутными войсками.

Спортивные состязания, приуроченные к 470-й годовщине со дня образования Сухопутных войск, были проведены с соблюдением всех необходимых мер противоэпидемиологической безопасности в течение трёх соревновательных дней.

В первой Спартакиаде на кубок главнокомандующего Сухопутными войсками приняли участие семь команд военных учебных центров при высших учебных заведениях из пяти городов России: Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Юго-Западный государственный университет (г. Курск), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь).

Студенты состязались в шести видах соревновательной программы, составленной таким образом, чтобы проверить уровень физической подготовки, а также оценить способности участников применительно к военно-прикладному спорту.

Стартовала спартакиада турниром по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Далее борьба продолжилась на стадионе, где участники выполнили подтягивание на перекладине. Также участники состязались в перетягивании каната и эстафетах: в беге, плавании и военно-прикладной эстафете.

По результатам всех видов программы победителем первой Спартакиады на кубок главнокомандующего Сухопутными войсками стала команда БГТУ имени В.Г. Шухова. Второе место – у СКФУ, а тройку призёров замкнула дружина ТГУ имени Г.Р. Державина.

Медали, грамоты и кубки лучшим спортсменам вручили в торжественной обстановке. Главный приз – кубок главнокомандующего Сухопутными войсками получили студенты из Белгорода.

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