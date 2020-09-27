27.09.2020 (21:00)

В Татищевском ракетном соединении отрылся памятник воинам-ракетчикам

В Татищевском ракетном соединении (Саратовская область) отрылся памятник воинам-ракетчикам.

Мероприятие было приурочено к 240-летию города Аткарска, где расположена одна из воинских частей ракетного соединения. На постаменте установлен автомобиль МАЗ-543, получивший широкое применение в РВСН.

«От лица всех военнослужащих примите самые искренние поздравления с завершением работ и открытием памятника воинам ракетчикам», - обратился к военнослужащим, членам школьных военно-патриотических отрядов, ветеранам вооруженных сил, депутатам и активистам командир Таманской ракетной дивизии генерал-майор Михаил Баитов. «На нашем празднике в одном строю стоят военнослужащие и молодые ребята, от которых будет зависеть спокойствие и безопасность нашей Родины, сохранение и преумножение наших воинских традиций».

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