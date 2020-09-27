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27.09.2020 (20:00)

В Татищевском ракетном соединении прошла торжественная церемония открытия музея дивизии

В поселке «Светлый» (Саратовская область) прошло торжественное открытие музея Татищевского ракетного соединения.

В музее собрана экспозиция, посвященная истории отечественного ракетостроения, Ракетных войск стратегического назначения и Татищевского ракетного соединения, а также представлены документы, относящиеся к истории Великой Отечественной войны.

Музей гостеприимно открыл свои двери для военнослужащих и жителей посёлка. На мероприятии присутствовали почётные гости - исполняющий обязанности главы городского круга, ЗАТО Светлый Оксана Николаевна Шандыбина, Благочинный Татищевского округа священник Александр Чеботарёв, курсанты местного отделения Всероссийского детско-юношеского общественного военно-патриотического движения «Юнармия».

Мероприятие началось с торжественного митинга. С приветственным словом к собравшимся обратился командир Таманского ракетного соединения генерал-майор Михаил Баитов.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Музеи
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