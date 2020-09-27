27.09.2020 (14:40)

72-ю годовщину образования гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского отметили в г. Туле

Накануне, на территории гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского в г. Туле состоялись торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине образования воинской части. В ходе торжественного мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику павшим десантникам в локальных войнах, личный состав разведывательных подразделений продемонстрировал выступление по специальной подготовке с показом элементов рукопашного боя.

В ходе торжественного митинга командир Тульского гвардейского соединения ВДВ, в состав которого входит полк, Евгений Тонких поздравил военнослужащих полка с днем его образования, поощрил отличившийся личный состав и пожелал достижения поставленных целей и продолжения ратных традиций, заложенных ветеранами полка.

В рамках мероприятия на территории полка был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где любой желающий смог ознакомиться с перечнем должностей, подлежащих замещению военнослужащими по контракту и пройти первичный отбор.

В конце праздника всех посетителей ждала незабываемая концертная программа с участием коллективов художественной самодеятельности г. Тулы и ВИА Тульского гвардейского Воздушно-десантного соединения «Крылатая гвардия».

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