27.09.2020 (14:20)

Соединения и подразделения ЮВО и ВДВ, задействованные в практических действиях на полигоне под Волгоградом в рамках СКШУ «Кавказ-2020», возвращаются в пункты постоянной дислокации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Соединения и подразделения ЮВО и ВДВ, задействованные в практических действиях на полигоне под Волгоградом в рамках СКШУ «Кавказ-2020», возвращаются в пункты постоянной дислокации

Соединения и подразделения Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), принимавших участие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020» и задействованные в практических действиях на полигоне «Прудбой» под Волгоградом, возвращаются в пункты постоянной дислокации (ППД).

Возвращение в ППД осуществляется комбинированным способом. Часть подразделений привлекаемых соединений уже совершили марши своим ходом в пункты постоянной дислокации из районов проведения учений на расстояние до 200 километров. Танковые подразделения осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы и убыли на станции разгрузки.

Специальные подразделения ЮВО и ВДВ, находящиеся на удалении от пунктов постоянной дислокации, совершили марши на военные аэродромы, откуда были доставлены в ППД самолетами военно-транспортной авиации.

Учение «Кавказ-2020» проводилось под общим руководством начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя Министра обороны РФ.

К СКШУ «Кавказ-2020» на территории ЮВО, которое проводится с 21 по 26 сентября, привлечено около 80 тысяч (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МСЧ). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, попадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.

В практических действиях войск (сил) на полигонах были задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Кроме того, для отработки совместных действий в составе группировки войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Монголии, Мьянмы, Пакистана – всего до 1000 иностранных военнослужащих.

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