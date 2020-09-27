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27.09.2020 (14:00)

Десантники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ стали победителями чемпионата Воздушно-десантных войск по спортивному ориентированию

На базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) завершился чемпионат Воздушно-десантных войск по спортивному ориентированию.

В состязаниях приняли участие более 50 лучших спортсменов-десантников России, представляющих 11 сборных команд соединений, учебных заведений и отдельных воинских частей ВДВ.

На всех дистанциях (кросс-классика, кросс-лонг и трехэтапной эстафете) лучшими стали представители Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения в составе гвардии рядового Михаила Кулешова, гвардии ефрейтора Дмитрия Патрина, гвардии младшего сержанта Ивана Кучменко и гвардии рядового Сергея Меренцева.

По результатам чемпионата общекомандное первое место заняла команда десантников из Бурятии, на втором месте Уссурийские десантники, третьими стали хозяева - спортсмены РВВДКУ.

Победители и призеры состязаний были награждены кубками и грамотами.

“Соревнования прошли на высоком уровне, а личная подготовка наших спортсменов-залог успешного выполнения учебно-боевых задач” - отметил главный судья чемпионата подполковник Эдуард Сафиуллин.

Военно-спортивное ориентирование - военно-прикладной вид спорта, содержащий элементы рейдовых разведывательно-поисковых действий. От участников соревнований требуются не только хорошее физическое здоровье, навыки перемещения по пересеченной местности, но и хорошие навыки ориентирования на местности с картой и без нее.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Метки:
Воздушно-десантные войска , Спорт
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