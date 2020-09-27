27.09.2020 (15:00)

Океанографическое судно «Академик Александров» прибыло в Северодвинск из Арктики

В Беломорской военно-морской базе Северного флота состоялась торжественная встреча экипажа океанографического исследовательского судна (ОИС) «Академик Александров» из арктического похода. Насколько месяцев он проводил научно-практические исследования в морях Северного Ледовитого океана.

На причале в Северодвинске судно встречали командование Беломорской военно-морской базы, представители руководства судостроительного и судоремонтного комплекса базе и православного духовенства. По флотской традиции командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов вручил командиру судна, вернувшегося из похода, жареного поросёнка.

После краткого митинга экипаж был отпущен на сход для встречи с родными и близкими. На судне был оставлен личный состав дежурно-вахтенной службы.

Справочно:

ОИС «Академик Александров» было построено на предприятии «Звёздочка» в Сверодвинске. Вошло в состав ВМФ в прошлом году. Оно имеет усиленный ледовый класс и предназначено для проведения в Арктике научно-исследовательских работ, поисково-спасательных операций, дноуглубительных работ, буксировки, а также для обследования и подъема затонувшей морской техники.

Судно оснащено грузовым трюмом, большегрузным и вспомогательным кранами, системой динамического позиционирования, вертолетной площадкой для эпизодического приема вертолетов.

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