27.09.2020 (13:30)

Батальонная тактическая группа ЮВО в Южной Осетии уничтожила условного противника применив «Сирийский вал» в ходе СКШУ «Кавказ-2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Батальонная тактическая группа ЮВО в Южной Осетии уничтожила условного противника применив «Сирийский вал» в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Батальонная тактическая группа 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии уничтожила незаконные вооруженные формирований применив «Сирийский вал» в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» на полигоне «Дзарцем».

В ходе активной фазы учения батальонная тактическая группа перешла в наступление и разгромила группировку заблокированного противника с этапом боевой стрельбы около 300 единиц военной техники, в их числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.

Мотострелки, используя новые огневые позиции для БМП, атаковали условного противника, прикрыв расчеты стрелков и пулеметчиков. В том числе был использован так называемый «Сирийский вал», который переломил ход боевых действий.

В свою очередь танкисты заняли позиции по флангам и в ходе контрудара прорвали линию обороны противника, действуя тактикой танковых клиньев — охват и обход танками, продвигаясь вглубь обороны подразделений условного противника.

Также подразделений резерва в горно-лесистой местности уничтожили заминированные автомобили, на которых прорывались террористы из заблокированного района местности. Противник пытался прорваться на пункт управления батальона, который был оборудован в разрушенном здании.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих.

Учения «Кавказ-2020» под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях продлятся до 26 сентября. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, привлечено до 12,9 тыс. военнослужащих

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