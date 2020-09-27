27.09.2020 (13:00)
Воспитанников Петрозаводского президентского училища посвятят в кадеты
В Петрозаводском президентском кадетском училище (Республике Карелия) 31 октября состоится торжественная церемония посвящения воспитанников в кадеты.
На плацу училища в ходе церемонии воспитанники дадут торжественное обещание кадета о прилежной учёбе, стремлении к высоким результатам в спорте, участии в общественной жизни. Офицеры училища вручат воспитанникам их первые погоны и удостоверение кадета, также их поздравят родители.
Этим летом по результатам онлайн-экзаменов для дальнейшего обучения в Петрозаводское президентское кадетское училище были зачислены 120 детей.
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