27.09.2020 (13:00)

Воспитанников Петрозаводского президентского училища посвятят в кадеты

В Петрозаводском президентском кадетском училище (Республике Карелия) 31 октября состоится торжественная церемония посвящения воспитанников в кадеты.

На плацу училища в ходе церемонии воспитанники дадут торжественное обещание кадета о прилежной учёбе, стремлении к высоким результатам в спорте, участии в общественной жизни. Офицеры училища вручат воспитанникам их первые погоны и удостоверение кадета, также их поздравят родители.

Этим летом по результатам онлайн-экзаменов для дальнейшего обучения в Петрозаводское президентское кадетское училище были зачислены 120 детей.

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