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27.09.2020 (12:30)

В Оренбуржье прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих

В соединениях и воинских частях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Оренбургской области, прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих.

Военнослужащие соревновались в мини-футболе, волейболе, рукопашном бое, армрестлинге и различных эстафетах. Проведение первенств организовывали специалисты физической подготовки соединений и воинских частей 2-й общевойсковой армии.

По итогам соревнований победители были награждены медалями и грамотами.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Спорт
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