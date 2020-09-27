27.09.2020 (12:30)
В Оренбуржье прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих
В соединениях и воинских частях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Оренбургской области, прошли соревнования по игровым видам спорта среди военнослужащих.
Военнослужащие соревновались в мини-футболе, волейболе, рукопашном бое, армрестлинге и различных эстафетах. Проведение первенств организовывали специалисты физической подготовки соединений и воинских частей 2-й общевойсковой армии.
По итогам соревнований победители были награждены медалями и грамотами.
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