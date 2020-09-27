27.09.2020 (11:20)

Свыше 500 имен фронтовиков увековечили военнослужащие Гвардейской общевойсковой армии ЗВО в рамках Всероссийской акции «Лес памяти»

Свыше 500 имен фронтовиков и тружеников тыла увековечили военнослужащие подразделений и воинских частей Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

В рамках Всероссийской акции «Лес памяти-2020», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, юнармейские отряды воинских гарнизонов и военнослужащие воинских частей и командование общевойсковой армии ЗВО в Коломенском, Смоленском, Брянском, Ельнинском, Почепском, Курском, Валуйском, Богучарском и Воронежском военных гарнизонах приняли участие в высадке именных деревьев – берез, рябин и елей.

Всего за время проведения акции было привлечено свыше 200 военнослужащих и около 500 воспитанников юнармейского движения ЗВО, а также высажено 1000 деревьев.

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