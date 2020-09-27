27.09.2020 (12:00)

Подразделения военной базы ЮВО вернулись в ППД после участия в розыгрышах тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

Подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в розыгрышах боевых тактических действий в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020», вернулись в пункт постоянной дислокации (ППД).

После выполнения совместных боевых задач на полигоне «Алагяз» подразделения соединения ЮВО с подразделениями Минобороны Армении совершили 100 км марш своим ходом в пункты дислокации. Танковые, мотострелковые и артиллерийские подразделения на гусеничной платформе были доставлены на автомобильных тралах.

Экипажи армейской авиации на ударных Ми-24П и десантно-штурмовых Ми-8МТВ вертолетах авиабазы Эребуни ЮВО с воздуха обеспечили прикрытие колонн боевой техники на марше.

Особенностью СКШУ в этом году было его проведение в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники находились под наблюдением медицинских специалистов.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении было привлечено более 1,5 тыс. человек и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.

Учение "Кавказ-2020" проводилось под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова на территории Южного военного округа и Черном и Каспийском морях. Участие в них принимали около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, было привлечено до 12,9 тыс. военнослужащих.

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