27.09.2020 (10:30)

Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

Ракетные корабли «Татарстан» и «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала», а также базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор», десантные катера типа «Дюгонь» и «Серна», суда вспомогательного флота и суда обеспечения Каспийской флотилии, принимавшие участие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020», вернулись в пункты постоянного базирования.

В ходе СКШУ «Кавказ-2020» экипажи кораблей в полигонах боевой подготовки выполнили свыше 50 учебно-боевых задач и тренировок. В том числе осуществили выход в полигоны боевой подготовки из пунктов базирования, организовывали противовоздушную и противодиверсионную оборону кораблей в море, отражали массированные авиационные налеты условного противника, провели боевое траление и уничтожение плавающих мин на маршрутах гражданского судоходства, выполнили десятки артиллерийских стрельб по морским, воздушным и наземным целям, а также приняли участие в поддержке высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Помимо тактических групп надводных кораблей и береговых подразделений Каспийской флотилии, в СКШУ «КАвказ-2020» принимали участие надводные корабли военно-морских сил Исламской Республики Иран, которые совместно с российскими моряками провели ряд тренировок по обороне морских экономических районов и обеспечению безопасности гражданского судоходства в промысловых районах.

В рамках СКШУ «Центр-2019» на Каспии было задействовано до 30 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 400 единиц бронетанковой и автомобильной техники, около 6 тыс. военнослужащих и гражданского персонала соединений и частей флотилии, а также более 20 летательных аппаратов.

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