27.09.2020 (11:40)

Более 20 новейших подвижных пунктов управления войсками прошли апробацию в Гвардейской общевойсковой армии ЗВО

Более 20 новейших подвижных пунктов управления войсками Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа прошли апробацию.

Автоматизированных подвижные пункты управления АПЕ-5 поступили по гособоронзаказу и уже получили практическое применение в ходе тактических учений в Астраханской области.

Комплексы поступили на вооружение в воинские части Воронежской, Белгородской, Смоленской и Брянской областей. Они предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КАМАЗ и включают в себя автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции. Оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

Оснащение мобильными комплексами позволяет в 2 раза сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, а также поменять место дислокации в короткие сроки, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией.

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