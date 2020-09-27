27.09.2020 (11:30)

«Эффективное управление войсками на СКШУ «Кавказ-2020» было организовано в автоматизированном режиме» - командующий войсками ЮВО генерал армии А.Дворников

Новейшие системы автоматизированного управления войсками подтвердили свою эффективность в ходе Стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». О практическом применении современных средств управления, а также использовании боевого опыта современных вооруженных конфликтов на международных маневрах рассказал командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников.

«В рамках Стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" сегодня на полигоне «Капустин Яр» войска Южного военного округа в составе коалиционной группировки отработали вопросы взаимодействия различных видов и родов войск воинских контингентов в ходе выполнения совместных задач» - сообщил А.Дворников. «Управление силами созданной коалиционной группировки войск было успешно организовано с применением новейших автоматизированных систем», - подчеркнул военачальник.

Командующий войсками ЮВО уточнил, что в розыгрыше практических действий были задействованы сухопутные группировки войск, группировки авиации и ПВО.

«Одновременно проходили розыгрыши практических действий войск на полигонах Прудбой, Ашулук, авиационных полигонах Арзгирский и Копанской; в акваториях Черного и Каспийского морей были проведены розыгрыши эпизодов действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии», - пояснил генерал армии.

Проведению СКШУ, которое является завершающим этапом боевой подготовки войск в 2020 году, предшествовала серьезная боевая учеба. Обучение войск было организовано на всех этапах от профессионально-должностной подготовки офицеров, общевойсковой подготовки солдат и сержантов, до боевого слаживания подразделений, воинских частей и соединений в ходе командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений разного уровня.

В подразделениях активно внедрялся боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь - сирийский. Не прерывались поставки современного вооружения и военной техники, том числе автоматизированных систем управления, от которых сегодня зависит скорость принятия решения командиров на всех уровнях.

«Накануне СКШУ был проведен ряд специальных учений по всестороннему обеспечению. Это и боевое, и материально-техническое, и медицинское, и морально-психологическое обеспечение», - перечислил А.Дворников.

«Считаю, что довольно-таки серьезно возрос уровень оперативной боевой подготовки, войска Южного военного округа с поставленными задачами – справились, но главную оценку, после подведения итогов СКШУ, поставит руководство Минобороны России» - сообщил командующий войсками ЮВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице