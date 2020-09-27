27.09.2020 (11:00)

Российские молодые летчики приступили к первым полетам на самолетах Су-25СМ в Киргизии

Молодые летчики, выпускники 2019 года, проходящие службу объединенной российской военной базе, дислоцированной в Киргизской Республике, приступили к первым полетам на штурмовиках Су-25СМ.

Лейтенанты-летчики прошли переобучение в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ, где выполняли полеты на тренажерах. По прибытии на базу молодые пилоты сдали зачеты. Также они налетали около 100 часов с инструкторами на учебно-боевом самолете Су-25УБ, после чего получили допуск к самостоятельным полетам. В ходе них молодые летчики отработают взлет и посадку, полеты в сложных метеоусловиях, а также над аэродромом и акваторией озера Иссык-Куль.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении летной авиабазы базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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