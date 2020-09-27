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27.09.2020 (10:40)

В Челябинской области завершился чемпионат ЦВО по спортивному ориентированию

Сильнейшие спортсмены из более чем 15 команд Центрального военного округа соревновались в Чебаркуле на чемпионате по спортивному ориентированию. Состязания, участниками которых стали около 60 военных ориентировщиков, проходили в течение трех дней.

В чемпионате принимали участие военнослужащие воинских частей соединений, а также курсанты высших учебных заведений Минобороны РФ.

Программа соревнований включала кросс-лонг, кросс-классик и эстафету.

По итогам первое место заняла команда 2-ой общевойсковой армии, второе - военнослужащие бригады специального назначения из Самарской области, третье - военнослужащие объединения ВВС и ПВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Спорт
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