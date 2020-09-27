27.09.2020 (10:20)

Военнослужащие Балтийского флота выполняют парашютные прыжки в Калининградской области

Военнослужащие разведывательных подразделений соединения морской пехоты и морского спецназа Балтийского флота практически ежедневно выполняют прыжки на различных парашютно-десантных системах, а также управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет» в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области.

Воздушное десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации на высотах около 800 метров как в светлое, так и в темное время суток.

Кроме того, разведчики после приземления оттачивают навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применение современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

В течение следующей недели военнослужащие подразделений разведки совершат порядка 150 прыжков с выполнением последующих учебно-боевых задач на земле.

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