27.09.2020 (10:00)

Представители военно-мемориальной службы ЗВО поддержали автопробег, посвященный 75-летию Победы и Нюрнбергскому процессу

Представители военно-мемориальной службы Западного военного округа поддержали старт проведение межрегионального автопробега, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Нюрнбергского процесса над фашистскими преступниками.

Представители военно-мемориальной службы Западного военного округа рассказали о проводимой работе военнослужащими соединений и воинских частей по увековечиванию памяти погибших советских солдат, поиску их незахороненных останков.

Автопробег стартовал в Санкт-Петербурге по инициативе Следственного комитета России совместно с представителями Общероссийской общественной организации по увековечению памяти «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества».

В ходе пробега грузовой автомобиль, оформленный тематическими изображениями, пройдет по маршруту: Санкт-Петербург – Тверь – Москва – Тула – Воронеж – Волгоград – Ростов-на-Дону – Керчь – Краснодар – Курск – Смоленск – Новгород – Великие Луки – Калининград. Он будет перевозить передвижную выставку, подготовленную Российским государственным архивом, о судебных процессах над нацистскими преступниками, и видеофильм, посвященный Нюрнбергскому процессу.

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