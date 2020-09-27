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27.09.2020 (09:30)

Зенитчики общевойсковой армии ЗВО вернулись в пункт постоянной дислокации после проведения учений в Астраханской области

Военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, вернулись в пункт постоянной дислокации после выполнения упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения на полигоне Капустин ЯР.

Зенитчики осуществили погрузку и крепеж более ста единиц вооружения и военной техники на платформы, после чего совершили марш железнодорожным транспортом в расположение воинской части.

В настоящее время военнослужащие приступили к разгрузке техники и подготовке ее к дальнейшей эксплуатации.

В ходе выполнения учебно-боевых задач на полигоне военнослужащие отработали выдвижение в заданные районы, оборудованию и маскировке позиций, выполнили нормативы по тактической, технической и специальной подготовкам, уничтожению воздушных целей и выводу техники из под ответного удара условного противника. Задачи выполнялись военнослужащими в различное время суток, на позиции и сходу.

К проведению стрельб было привлечено более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Учения
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