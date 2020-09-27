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27.09.2020 (08:50)

В Башкирии инженеры ЦВО провели турнир по мини-футболу

В соревнованиях приняли участие 4 команды представляющих свои подразделения, мероприятие проходило в спортивном зале инженерного соединения.

По результатам соревнований команда роты разграждения и штурма заняла первое место, второе и третье места поделили инженерно-саперная рота и дорожная рота, соответственно.

Участники турнира были награждены грамотами командира соединения и ценными подарками.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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