27.09.2020 (08:50)

В Башкирии инженеры ЦВО провели турнир по мини-футболу

В соревнованиях приняли участие 4 команды представляющих свои подразделения, мероприятие проходило в спортивном зале инженерного соединения.

По результатам соревнований команда роты разграждения и штурма заняла первое место, второе и третье места поделили инженерно-саперная рота и дорожная рота, соответственно.

Участники турнира были награждены грамотами командира соединения и ценными подарками.

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