27.09.2020 (08:41)

Юнармейцы Алтайского края приняли участие в «Юнармейском осеннем марафоне»

В рамках марафона ребята сдали нормативы по силовой гимнастике, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, подтягиванию на стандартной перекладине, метанию учебных гранат на дальность и др. Кроме того, юнармейцы приняли участие в интеллектуальном тестировании на тему «Великая Отечественная война».

Целью проведения марафона является развитие творческого потенциала личности, укрепление здоровья и патриотическое воспитание школьников.

В мероприятии приняли участие более 50 юнармейцев Бийска и Бийского района Алтайского края.

Справочно: Юнармейское движение в Алтайском крае насчитывает более 10 тысяч участников - это кадеты, школьники, а также студенты средних специальных учебных заведений.

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